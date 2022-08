Sfonda la porta della sala pediatria del Pronto soccorso e spintona il medico che aveva appena finito di dimettere la figlia. E’ successo questa notte all’ospedale di Ivrea. Dapprima padre e madre avrebbero voluto entrambi entrare nell’area medica e, come si sa, per via delle norme Covid, non è più consentito. Poi quand’è arrivata la diagnosi, non concordando con il giudizio del medico, il padre ha cominciato a sbraitare e a urlare contro il medico che ha subito cercato un riparo, dando pugni alla vetrata.

Sul posto, in seguito a segnalazione, sono intervenuti i carabinieri

