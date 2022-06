Federico Callegaro ha vinto la settima edizione del primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori

Dopo 18 tappe in 5 regioni – Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Lazio – si è conclusa ieri (venerdì 17 giugno) a Ivrea, in occasione dell’avvio dell’anno di Capitale Italiana del Libro 2022, nella ex Chiesa Santa Marta, la sfida a colpi di incipit del primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori.

La settima edizione è stata vinta dal torinese Federico Callegaro, di 36 anni che si è aggiudicato il primo premio di 1.500 euro. Gli altri premi: Milena Paulon di Torino, seconda classificata, ha conquistato un premio di 750 euro. Il Premio Golem Edizioni, con la pubblicazione del libro, è stato assegnato a Roberto Martinez di Rivarossa (TO). Premio Leone Verde, con pubblicazione del libro, a Alessandra Cavanna di Ghemme (NO). Premio Miraggi Edizioni con l’assegnazione della “lampada-libro” a Federico Callegaro. Premio Italo Calvino e Indice dei Libri del Mese a Gianfranco Vergoni di Roma. E, infine, premio Coop alla più giovane partecipante alla finale assegnato a Carolina Rosso di Bardonecchia (TO).

Incipit Offresi è ideato e promosso dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte. L’obiettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti. In 6 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 40 nuovi autori, pubblicato 60 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro, incontrare e dialogare con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto.

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop.

Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.

L’INCIPIT DI FEDERICO CALLEGARO

Il motorino che sposta la carraia fa un suono atroce. All’ingresso del carcere, ufficio matricole, lo odiano tutti per due motivi: il primo è che tortura le orecchie, il secondo che annuncia l’arrivo di qualche cesso da registrare. Marco Zanone, secondino, su questo giudizio non concorda con i colleghi. Anzi, quando la sirena che segnala l’attivazione della saracinesca si accende, pensa che quello stridore gli ricorda la cinghia di trasmissione della sua Alfa. Cioè gli ricorda l’amore. -Fai due passi avanti. Il poliziotto che scorta il detenuto appena entrato lo invita al tavolo per la registrazione. Zanone, dall’altro lato, lo guarda. Poi apre il suo fascicolo. “Tentato omicidio. Questo qui? Con sta faccia da universitario?”, si chiede, prima di chiederlo al tizio della Mobile.

