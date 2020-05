Settore edile al collasso. Siamo nelle mani di “incompetenti”. Un geometra di Ivrea lancia l’allarme

Scrivo da Ivrea, provincia di Torino, sono un Geometra e lavoro presso uno Studio di Ingegneria della zona. Due giorni fa è stata pubblicata sul Sole24ore e altri siti/riviste la bozza di testo per un nuovo provvedimento che porterebbe le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni/risparmio energetico dal 50/65 al 110% di detrazione fiscale cosa sicuramente molto molto utile per rilanciare l’’economia delle infrastrutture in ambito lavori privati e condominiali .

PERO’ C’’E’’ UN GRANDE PROBLEMA . ENORME

Sulla bozza si parla di lavori che vanno ad iniziare dal 1° Luglio. Risultato? Migliaia di cantieri si stanno fermando in quanto i Committenti vari (Imprese, Condomini e Semplici privati) chiedono a noi Direttori dei Lavori ed alle Imprese di sospendere o non iniziare i lavori e di posticipare l’’inizio dopo il primo Luglio. Un ecatombe…

Il ns. settore ha ripreso a lavorare da 4 giorni per le 8 settimane di Lockdown i Committenti ci hanno tenuto a caldo chiedendo di riprendere i lavori al più presto , appena finita la clausura forzata. Oggi, dopo appena 4 giorni di inizio lavori, i Committenti ci chiedono di sospendere o non iniziare i lavori in quanto vogliono vedere cosa dirà il provvedimento o cmq vogliono aspettare l’’inizio di Luglio .

E’ normale che un privato voglia accedere ad una detrazione più elevata lo farei anche io se dovessi scegliere ma c’’è un DISASTRO IN CORSO.

Solo noi del ns. Studio abbiamo visto fermare in due giorni almeno 5/6 nostri cantieri che erano partiti o ripartiti lunedì scorso . Molte aziende edili hanno assunto personale per far fronte ai numerosi lavori da ricominciare e dopo quattro giorni di lavoro si ritrovano ferme. Alcuni esempi: condominio con montaggio ponteggio in corso e l’’amministratore che chiede di interrompere il montaggio e sospendere i lavori perché i condomini vogliono saperne di più; idraulico che monta una caldaia e sta per fare la fattura ed il Committente gli chiede se può farla dopo il primo

Luglio; decine di aziende che hanno ripreso lunedì, hanno fatto le fatture di acconto lavori ed ora non gli vengono pagate perché non si sa se i lavori partiranno solo a luglio; imprese e professionisti che stanno chiudendo dei

lavori ed i Committenti chiedono di spostare le fatturazioni o di rifare verbali di sospensione/ripresa lavori per poter usufruire di maggiori detrazioni ..

UN DELIRIO

Nel giro di 2 giorni solo il ns. Studio ha visto interrompersi almeno 20 cantieri tra Ivrea ed Aosta seguiti da altri

colleghi professionisti.

NOTA COMICA FINALE: oggi alle 14 telefono all’ANCE sez. Regionale di Torino (Associazione Nazionale Costruttori Edili), per chiedere informazioni in merito. Il funzionario con cui mi confronto (un Ingegnere … penso anche con

certe responsabilità) cade completamente dal pero di fronte ai miei evidenti problemi riscontrati sul territorio . Si rende conto che le cose che gli sto raccontando possono creare enormi danni a migliaia di persone in poche

ore/giorni di incertezza . Mi dice “effettivamente questo risvolto di cui lei mi sta relazionando non so se è stato preso in considerazione ed effettivamente può generare grandi problemi” . Mi chiede di lasciargli i miei estremi. Dice che prenderà subito contatto con i suoi colleghi delle altre sedi regionali per eventualmente portare a conoscenza del GIGANTE PROBLEMA le istituzioni che stanno legiferando e erroneamente pubblicizzando questo provvedimento ..PAZZESCO PAZZESCO un semplice geometra di provincia che suona l’allarme degli imminenti bombardamenti e la massima autorità del settore edile (ANCE) che non si era accorta di nulla .

QUESTA E’ UNA RICHIESTA DI AIUTO PER L’INTERO COMPARTO EDILE (SONO UNA PERSONA SCHIVA COME IL DOTT. DI MATTEO PER IL CASO SCARCERAZIONI) MA DI FRONTE A CERTE INCONGRUENZE E GRAVI ERRORI DI GENTE INCOMPETENTE CHE METTE A REPENTAGLIO LA VITA DI MIGLIAIA DI PERSONE NON SI PUO’ PIU’ TACERE E SUBIRE

ST

