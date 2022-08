Era il 9 agosto del 2019, quando parte del tetto della chiesa di San Pietro in Vincoli a Settimo Torinese crollò intorno alle due di notte, provocando alcuni danni. Nessuna persona rimase ferita o coinvolta nell’incidente e la chiesa fu subito chiusa e dichiarata inagibile.

I vigili del fuoco, i carabinieri, i tecnici e il vicesindaco Giancarlo Brino intervennero immediatamente sul posto per mettere in sicurezza la zona.

“In questi giorni ricorrono tre anni dall’evento che ha messo inagibile uno dei luoghi di culto più rappresentativi della città -dice don Antonio Bortone, parroco a Settimo dal settembre del 2016, – All’inizio non si pensava che il rifacimento del tetto e delle strutture portanti potesse durare così a lungo, ma forse ci si dimentica che la chiesa, in diversi momenti e con molti rimodernamenti nel corso del tempo, è stata costruita sopra il torrente Chiomo e che le fondamenta arrivano a quasi 15 metri sotto terra. La chiesa, anche se dopo moltissimi anni, ha avuto numerosi assestamenti, diciamo così. Ma ora siamo felici di poter dare delle buone notizie, anche se si dovrà ancora aspettare i lavori esterni alla chiesa e nella sagrestia. E poi, naturalmente, c’è tutto l’iter burocratico da seguire”.

Difatti, la gettata di cemento è stata eseguita per rendere stabile il lucernario sopra l’altare maggiore, un lavoro molto delicato poiché è stata rifatta tutta l’armatura della struttura.

“Ma siamo a buon punto” sottolinea don Bortone “e speriamo che per inizio novembre o comunque prima di Natale si riuscirà, per la gioia dei fedeli e per tutti noi, ad aprire San Pietro in Vincoli. Un momento bellissimo che ripagherà i lavori lunghi e faticosi che si sono interceduti in questi tre anni. E poi saremo felici di riprendere tutte le celebrazioni nella nostra chiesa in centro città”.

