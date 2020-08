SETTIMO. “Voto No, è un referendum che parte dall’odio verso la politica”

Referendum. Il 20 e il 21 Settembre i cittadini saranno chiamati alle urne per dire “Si” o “No” al taglio di 345 parlamentari. Questo quanto previsto all’interno del referendum costituzionale su cui gli elettori saranno chiamati ad esprimersi. Un riforma che, nell’ultimo voto in parlamento, ha avuto l’approvazione di tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, pure del Pd. Eppure, in quel di Settimo, gli esponenti del Partito Democratico, fatta eccezione per l’assessore Daniele Volpatto, voteranno tutti “No”, in primis proprio la sindaca Elena Piastra che racconta così la sua scelta di dissenso rispetto alle indicazioni del segretario nazionale Nicola Zingaretti.

Come voterai al Referendum?

“No”

Perché “No”?

“No per molti motivi. Potrei dire che fare un referendum sull’idea che “ma sì certo, un giorno faremo anche la legge elettorale” sia quantomeno anomalo, ma mi limito a due sole considerazioni.

La prima: questo referendum nasce dall’odio di una certa parte della popolazione verso la politica e dalla totale incapacità di gestire quell’odio da parte della politica stessa. Tu credi che uno solo degli elettori che oggi vota per ridurre il numero di parlamentari domani pensi di avere un Parlamento migliore? E allora mi chiedo come possa la politica pensare di controllare quell’odio inseguendolo nello stesso campo. A me sembra una sorta di “ammissione di colpa” della incapacità della politica di reagire e iniziare a recuperare il proprio ruolo di guida di un Paese, come è invece tenuta ad avere. A me viene voglia di dire: ma come i parlamentari devono essere meno? A me interessa che siano più presenti, più preparati, che studino di più, che si preparino meglio, che non si assentino a nessuna riunione e commissione, che siano all’altezza del compito… non che siano meno… troppo facile.

Qualcuno diceva che un cattivo padre non rende cattivi tutti i padri. Vale anche per la politica: non si riducono i parlamentari partendo dal presupposto che un parlamentare “non sia bravo, non serva” perché qualcuno può non essere stato all’altezza del compito. La seconda: la questione del risparmio. Si tratta di un risparmio di circa un euro all’anno per cittadino… ci costa quasi di più far fare il referendum. È ridicolo anche solo pensare che un cambiamento dell’aula parlamentare si faccia per un risparmio di un euro. Ma poi perdonami: se si fa per risparmiare, perché non abbiamo proposto una riduzione delle indennità dei parlamentari? Si sarebbe ottenuto un risparmio ben maggiore… e perché non si propone che durante la carica di parlamentare non si possono fare altre attività professionali ed è obbligatorio mettersi in aspettativa non retribuita? Perché davvero il risparmio sta in questo taglio e non nei dicasteri, nella burocrazia, nel numero di persone assunte? E poi voto No perché mi piace da sempre stare con la minoranza!”.

La tua è una posizione di dissenso rispetto al tuo partito…

“Non mi pare che il PD abbia una posizione univoca. Anzi, mi sembra che si sia aperto dibattito all’interno del partito. In generale capisco che non vada di moda dire di essere contrari al taglio dei parlamentari, ma penso anche che sia necessario che la politica torni ad avere un po’ di coraggio e a essere capace di spiegare il perché delle proprie scelte”.

Pensi che il Pd e Zingaretti abbiano sbagliato a sostenere e votare in Parlamento questa riforma? È una riforma populista?

“Penso che le regole dell’accordo di governo prevedessero prima una legge elettorale. Una scelta fatta così, per usare l’esempio della nonna, è come se cominciassi a rompere tre uova invece di cinque non avendo ancora deciso se fare una torta o le tagliatelle, così, solo perché ho deciso che le galline non mi piacciono. Senza un quadro d’insieme non ha senso fare le riforme. Si rischia di fare danni, e soprattutto si rischia di dimostrare al paese di non essere in grado di avere una strategia, un’idea di paese, che è peggio di una cattiva riforma”.

Il Pd, almeno a livello nazionale, si sta “grillizzando”?

“No. In realtà io credo che neppure i 5stelle oggi siano così convinti di questa riforma”.

Il Pd è ancora il tuo partito?

“Certo. Il PD è ancora l’unico partito di centrosinistra per quel che mi riguarda”.

Cosa dici ai membri della tua giunta o della maggioranza che voteranno “Si”? Tenterai di convincerli a votare “No”?

“Non cercherò di convincere nessuno, ci mancherebbe. È una vicenda nazionale e non locale e trovo che la battaglia ideologica su questa vicenda sia assurda. Infine, abbiamo ben altre questioni di cui occuparci in giunta che discutere di cosa voteremo al referendum. Dobbiamo riaprire le scuole e gestire i rientri dalle ferie dei positivi”.

Tu che riforma costituzionale avresti voluto?

“Spero ci sia ancora tempo. Io penso che occorra superare il modello del bicameralismo perfetto”.

Commenti