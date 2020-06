SETTIMO VITTONE. Voragine sulla Statale 26, chiusa la strada Torino-Aosta

Anas ha chiuso la statale 26 per la Valle d’Aosta, in entrambe le direzioni, oggi, poco prima delle 18.30, a causa di una voragine nell’asfalto che si è formata al chilometro 41+800 nel territorio del Comune di Settimo Vittone.

Traffico deviato sulla viabilità provinciale. Sono in corso le verifiche tecniche. In quel tratto della statale, all’altezza della frazione Montestrutto, sono in corso i lavori per la realizzazione del collettore fognario.

Saranno le autobotti a rifornire d’acqua potabile, nelle prossime ore, le zone di Settimo Vittone a rischio idrico dopo che sulla statale 26, nel corso di un cantiere stradale per lavori al collettore fognario, si è aperta una voragine nell’asfalto.

La rottura ha riguardato anche la tubatura dell’acquedotto. La statale 26 della Valle d’Aosta è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. I tecnici dell’Anas contano di poterla riaprire in nottata.

