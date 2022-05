SETTIMO VITTONE. Il Consiglio comunale di Settimo Vittone, nella seduta di martedì 22 marzo, ha approvato il Bilancio di previsione 2022.

Il documento contabile pareggia sulla cifra di 8 milioni 295 mila euro, di cui 6 milioni 618 mila destinati agli investimenti. A spingere in alto le spese in conto capitale, secondo il sindaco Sabrina Noro, “diversi ed importanti interventi”. A cominciare dallo stanziamento di 4 milioni e 500 mila euro grazie a fondi erogati dal programma nazionale Rendis (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo) per le [...]



