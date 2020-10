SETTIMO VITTONE. Stanziati 50mila euro per nuove barriere contro gli smottamenti lungo strada Cavalgrosso

Prosegue il lavoro dell’amministrazione per la messa in sicurezza della strada comunale Settimo Vittone – Cavalgrosso. Negli ultimi anni, infatti, si sono verificati parecchi dissesti in questa zona. L’ultimo, a novembre, aveva addirittura bloccato alcuni residenti.

Trenta persone erano, infatti, rimaste bloccate in località Chiaverina dopo il maltempo [...]





