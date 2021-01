SETTIMO VITTONE. Smart working e Dad: arriva il contributo per chi lavora a casa

Pioggia di contributi per dare una mano a chi ha bisogno di strumenti per la didattica a distanza e per lo smartworking, è questa l’idea messa in campo dall’amministrazione guidata dalla Sindaca Sabrina Noro che ha preparato un apposito bando.

“E’ una delle idee maturate per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti