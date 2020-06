SETTIMO VITTONE. Orario ridotto e meno bambini: al via lunedì i centri estivi

Sono partiti ieri i centri estivi, per i bambini tra i 3 e i 6 anni, organizzati dal Comune in collaborazione con la cooperativa Alce Rosso, un servizio che proseguirà fino all’11 settembre (con l’esclusione delle settimane dal 10 al 21 Agosto 2020) per un totale di 11 settimane per un massimo di 18 bambini.

“Il centro estivo – spiegano dalla Cooperativa – sarà strutturato come un servizio straordinario che tiene conto del periodo storico, sociale e sanitario che stiamo vivendo. Dobbiamo tener conto che in parte sarà denaturalizzato della sua funzione principale, la socialità, ma che grazie alla nostra professionalità ed esperienza riusciremo a non mettere da parte, ma solo a limitare nel rispetto delle disposizioni nazionali del contenimento del COVD-19”.

Tutto sarà regolato da un’organizzazione precisa.

“Il servizio, – proseguono dalla Cooperativa – a causa delle sue peculiarità e della situazione che stiamo vivendo, dovrà avere un orario di aperture molto ridotto rispetto agli anni precedenti, perché la nuova organizzazione della giornata comporterà ai bambini un grosso dispendio di energie e da parte degli operatori un’attenzione molto alta per rispettare tutte le norme vigenti quindi è consigliabile come orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Le attività di Centro Estivo verranno svolte a partire da lunedì 15 giugno fino al 7 agosto e dal 24 agosto all’11 settembre , con orario di ingresso dei bambini tra le 8.00 e le 9.00 e orario di uscita tra le 16.00 e le 17.00, con ingressi e uscite scaglionate di 15 minuti.

Vi è la possibilità di ampliare l’apertura del servizio con le stesse modalità esposte a seconda dalle decisioni che verranno prese successivamente dalle autorità sanitarie e Pubblica per quanto riguarda le riaperture dei servizi educativi”.

Queste, dunque, sono solo alcune delle numerosissime regole che dovranno essere rispettare per la realizzazione del servizio secondo quanto disposto dal governo.

Commenti