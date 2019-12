SETTIMO VITTONE. Maltempo: rischio frana, chiusa la provinciale 419

Dal tardo pomeriggio di oggi la provinciale 419 ‘Settimo Vittone’ sarà nuovamente chiusa al traffico per ragioni di sicurezza. Lo rende noto la Provincia di Biella. Sulla carreggiata grava un imponente movimento franoso e il geologo incaricato, a seguito dei rilievi, aveva infatti valutato la stabilità del versante a monte della strada che ha portato alla riapertura in senso unico alternato, condizionandola, però, alle condizioni meteo favorevoli. Le piogge della notte e delle ultime ore potrebbero causare la ripresa della frana. Salvo cambiamenti, attualmente non previsti, la chiusura durerà da oggi fino ad almeno venerdì.

Commenti