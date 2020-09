SETTIMO VITTONE. L’amministrazione stanzia risorse per piccoli interventi sul territorio

Lavori, piccoli interventi di manutenzione e tanto altro. I cittadini, fino alla fine di novembre, potranno rivolgersi all’amministrazione per chiedere un piccolo contributo da utilizzare per la realizzazione di piccoli interventi lungo le strade della città.

Parliamo di quei cittadini organizzati in consorzi, residenti in strade private, ad uso pubblico o vicinali. “L’amministrazione – spiega il comune – sta predisponendo l’assegnazione dei contributi ai consorzi presenti sul territorio comunale. A tal fine si segnale che i consorzi interessati alla richiesta contributi, per l’esecuzione di interventi di manutenzione e miglioria da eseguirsi nell’anno 2020, che non abbiano già provveduto, dovranno presentare apposita istanza all’ufficio tecnico del comune, entro e non oltre il 31 ottobre tramite la consegna a mano all’ufficio protocollo o inoltro al seguente indirizzo mail tecnico@comune.settimovittone.to.it”.

Chiunque volesse chiedere l’erogazione di contributi per il consorzio dovrà presentare presso gli appositi uffici la copia aggiornata dello statuto del consorzio, la relazione descrittiva dei lavori che si intendono eseguire, una stima dell’eventuale spesa e un quadro che descriva le possibili entrate e le uscite del consorzio per l’anno 2020. L’amministrazione prenderà in considerazione tutte le richieste pervenute in comune entro e non oltre la fine del mese.

Commenti