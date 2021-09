Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO VITTONE. I cinghiali hanno devastato i prati polifiti degli alpeggi dell’azienda Nicoletta, in regione Rovarnero, a Settimo Vittone. L’imprenditore agricolo Jari Nicoletta, 42 anni, denuncia: «I cinghiali hanno devastato dieci giornate piemontesi di prati permanenti polifiti, da sfalcio e pascoli. Noi, come sempre, a metà aprile siamo saliti in alpeggio. Sin da metà maggio i cinghiali hanno grufolato la cotica erbosa. Poi hanno continuato a far danni per tutta l’estate, fino a [...]



