Il Consiglio comunale di Settimo Vittone, nella seduta di martedì 14 dicembre, ha ratificato la quinta variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 pari a 377.750 euro. Tra le principali voci, da segnalare il contributo erogato dalla Regione Piemonte pari a 87.500 euro per la sistemazione delle aree di sosta situate lungo la statale 26, nei pressi della caserma dei Carabinieri e in prossimità di via Casellino.

«L’importo complessivo dei lavori ammonta a 195 mila euro – ha spiegato in aula la Sindaca, Sabrina Noro -; gli interventi prevedono la sistemazione della pavimentazione stradale, la posa [...]