SETTIMO VITTONE. Frana sulla provinciale Settimo Vittone, consegnato il cantiere

Consegnato oggi all’impresa aggiudicatrice il cantiere per le opere di ripristino della strada provinciale ‘Settimo Vittone’, nel Biellese, dove il 25 novembre scorso si era abbattuta una grossa frana causate dalle piogge incessanti. Per consentire lo svolgimento dei lavori e procedere allo sbancamento di oltre 1800 metri cubi di terra, la provinciale verrà chiusa del tratto stradale da località Vignazze fino al bivio Netro-Donato, in prossimità dello stabilimento ‘Alpe Guizza’. Il periodo di chiusura si protrarrà per due o tre settimane secondo le condizioni meteorologiche ed eventuali imprevisti durante le operazioni di sbancamento. “In meno di 60 giorni – dichiara Ramella Pralungo, vice presidente della Provincia di Biella – avviamo il cantiere per ripristinare la Settimo Vittone”.

Commenti