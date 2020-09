SETTIMO VITTONE. Due nuovi varchi installati sulla Ss26 e lungo la Sp72 per aumentare la sicurezza

Varchi anche all’ingresso delle città di Borgofranco e Settimo Vittone, un progetto comune, le amministrazioni hanno deciso di puntare sulla sicurezza.

“Il comune di Settimo Vittone ha deciso di aderire al progetto di videosorveglianza – spiega la sindaca Sabrina Noro – cittadino attuato dal Comune di Borgofranco d’Ivrea, mediante l’installazione di 2 varchi da installare rispettivamente lungo la SS 26 in Fr. Torredaniele e lungo la SP 72 in località Costanza”.

Anche le telecamere sul territorio di Settimo Vittone, quindi, saranno collegate con la centrale del Comando di Polizia Locale del Comune di Borgofranco d’Ivrea

L’obiettivo del progetto è presidiare le vie d’ingresso e di uscita dal Comune, in modo da avere il controllo di tutte le auto che transitano. In questo modo, il comune metterebbe a disposizione della polizia degli strumenti (fissi) altamente efficienti, che permetterebbero di “colloquiare” con un sistema in dotazione alla polizia locale e, grazie ad una pattuglia, di controllare tutto il flusso dei mezzi circolanti.

Tutte le auto che passeranno verranno memorizzate in un server utilizzabile solo dalle forze di sicurezza. Questi varchi comprendono la presenza di pattuglie della polizia locale con sistemi in grado di fare il controllo in tempo reale di bollo, assicurazione e revisione.

