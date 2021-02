SETTIMO VITTONE – BORGOFRANCO – TAVAGNASCO. Arriva il collettore fognario Smat che porterà al depuratore di Montalto Dora

L’abitato della Frazione Montestrutto presenta, da tempo, forti criticità del sistema fognario e di smaltimento delle acque. Quando piove molto, infatti, si verifica l’allagamento dell’abitato anche con spargimento di reflui.

Approvato il progetto preliminare dei lavori di “Regimazione idraulica” in Frazione Montestrutto, in questi giorni, [...]



