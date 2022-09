Lunedì 10 ottobre, in quel di Settimo Vittone, verrà inaugurata l’apertura della stagione olearia 22/23 presso il Frantoio Comunale Vito Groccia.

“Per la raccolta dell’olio si possono usare contenitori in acciaio o taniche in plastica ad uso alimentare. Per i nuovi clienti che non lo sanno, però, è disponibile un punto vendita di contenitori all’interno dello stabile dove c’è il frantoio” spiega Luca Bellina, segretario del Circolo Molino Lingarda, associazione che ha in gestione il frantoio, per poi aggiungere: “l’idea con cui è nato il frantoio è proprio quella di fare comunità, quindi chiunque abbia un quantitativo sufficiente di olive può portarle qui e raccogliere il suo olio”

