Approvato in via definitiva il progetto di “sistemazione del versante e difese passive” che sarà realizzato a protezione dalle frane per la viabilità in località Padrias, a Settimo Vittone, a ridosso del Cavalgrosso.

L’intervento è volto alla creazione di un importante muraglia di contenimento che funga da barriera contro la caduta di massi e pietre dalla montagna.

Per lo stesso obiettivo, si procederà con l’applicazione di una rete paramassi lungo tutto il versante interessato.

Il progetto definitivo, che costerà 800 mila euro è stato redatto dall’ing. Gianluca Noascono, che è a capo anche della [...]