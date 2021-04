SETTIMO. Via Italia,“Il posto giusto per…” fare una sfilata di moda: l’idea di Giorgia D’Alema

Per resistere bisogna reinventarsi. È quello che ha fatto Giorgia D’Alema, 48 anni, un marito imprenditore, due figli grandi, Emanuele e Edoardo, e un cane che si chiama Mia. Ha un’attività commerciale di abbigliamento da più di dieci anni a Settimo, prima in piazza Vittorio Veneto e [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti