SETTIMO. Via Fantina al buio, la protesta di Borrini: “C’è poca sicurezza”

Buio. In inverno, in estate e pure ad agosto, i problemi legati ai black-out non si placano. Questa volta, a restare al buio, sono stati i residenti di via Fantina. Il tema del “buio” è stato più volte trattato in consiglio comunale, sono state numerose, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti