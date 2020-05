SETTIMO. Venerdì 29 maggio presidio simbolico davanti all’Ospedale

L’ultimo monitoraggio della Regione Piemonte sulle Residenze Sanitarie Assistenziali risale ad oltre. un mese fa e riguarda tutte le 750 strutture per anziani, che hanno più di 40.000 ospiti e circa 15.000 dipendenti.

Alla data del 20 aprile in 588 Residenze sanitarie assistenziali piemontesi (l’80% del totale) erano stati eseguiti 20.642 tamponi.

Dai dati ricevuti dalle singole Rsa, è risultato positivo al Coronavirus il 35% degli ospiti e il 23% del personale. I decessi, sempre al 15 aprile, erano 660 in più dell’analogo periodo del 2019. I numeri delle morti degli anziani nelle case di riposo, rendono invisibili i loro volti e le loro storie.

“Non potevamo vederla, anche le telefonate erano sempre meno frequenti, poi se né andata e noi non abbiamo potuto neppure salutarla. Ora il dolore si confonde alla rabbia”

I lavoratori che stanno combattendo nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali rischiano di rimanere invisibili anch’essi. Invisibili, ma in prima linea, spesso senza adeguate protezioni, senza direttive e senza riconoscimenti.

“Si parla molto dei professionisti che operano negli ospedali, gli eroi di questa emergenza, noi che da sempre con pari professionalità eroghiamo servizi essenziali alle persone fragili, continuiamo a rimanere nell’oblio”.

Per onorare le vittime delle RSA, ed insieme per denunciare le condizioni di lavoro del personale, Venerdì 29 si terranno due manifestazioni, una alle 10.30 davanti all’Ospedale di Settimo Torinese, con circa 100 persone presenti, l’altra alle 13.30 in Piazza Castello sotto la Regione con 250 manifestanti.

“Rompiamo il muro del silenzio, diamo voce agli invisibili”.

