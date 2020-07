SETTIMO. Vandalizzata la nuova area pedonale, volontari puliscono tutto

Scritte e scarabocchi sull’asfalto colorato lungo la nuova area pedonale di Via Italia. La segnalazione è arrivata direttamente dai commercianti che, questa mattina, mercoledì 22 luglio, al loro arrivo in negozio hanno trovato la “sorpresa”.

I volontari, che avevano già colorato la strada la scorsa settimana, però, non si sono persi d’animo e, anzi, si sono dati appuntamento alle 11,30 per ripulire tutto. Bombolette spray alla mano hanno riportato tutto alla normalità.

“Stamattina – spiega Fabio Guida, coordinatore dei Graphic Days, l’associazione che ha creato il progetto – abbiamo trovato delle scritte su alcune grafiche realizzate la scorsa settimana e subito alcuni volontari si sono resi disponibili a prendersi cura del bene comune e quindi lo stiamo ripristinando in modo che tutti possano fruire dell’area. Questo è un gesto nato da una necessità di una persona di dichiarare in modo abbastanza fuori dagli schemi il suo dissenso, noi la accettiamo e cerchiamo di trasformarlo in valore”.

