SETTIMO. Vaccini, giovedì 8 aprile preadesioni per i cittadini con età compresa tra i 60-69 anni

La sala Aglietta di via Fantina è stata la sede della seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid. Martedì 6 aprile, nel primo pomeriggio, si sono presentati i primi settantenni non estremamente vulnerabili messi in lista dai medici di base. I settimesi che hanno dato la propria preadesione al momento sono circa 3000 e di questo passo a fine mese tutti dovrebbero aver ricevuto la prima dose. “Trattandosi di soggetti non estremamente vulnerabili, sono stati vaccinati con la dose Astra Zeneca – dice Umberto Salvi, consigliere comunale e presidente dell’Osservatorio Sanità, oltre ad essere un medico di base – . I vaccini vengono somministrati dai medici di base. Questa è la prima dose, la seconda sarà inoculata a distanza di dodici settimane. Tutti coloro che saranno vaccinati qui hanno aderito alla preadesione, prima di essere chiamati dal proprio medico”. Anche la sindaca Elena Piastra ha fatto visita al centro di via Fantina durante la somministrazione delle prime dosi per i settimesi con età compresa tra i 70 e i 79 anni.

Giovedì 8 aprile, parte la campagna di preadesione per tutti coloro che hanno un età compresa tra i 60 e i 69 anni. Si potrà effettuare sul sito www.ilpiemontetivaccina.it oppure presso la biblioteca civica Archimede: per prenotare l’accesso all’edificio di piazza Campidoglio si può telefonare ai numeri 011 8028722 -723 -724 o via whatsapp al numero 3456170954.

