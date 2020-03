SETTIMO. Un reparto dell’ospedale per i malati di Coronavirus

L’Ospedale di Settimo destinerà un’ala a pazienti affetti da Covid-19. In questo momento gli addetti stanno adeguando l’area alle nuove esigenze, predisponendo ambienti adatti a trattare i pazienti e mettendo in sicurezza le aree dedicate.

La struttura potrà garantire 80 posti letto per le persone con sintomi il cui quadro clinico non richiede il trattamento in terapia intensiva.

“Il Comune di Settimo – spiega l’amministrazione – è pronto a fare la sua parte per sostenere il sistema sanitario in questo momento difficilissimo ma è deciso a tutelare al massimo gli operatori dell’Ospedale. I lavoratori da qualche giorno lamentano la carenza di dispositivi di protezione e lo hanno segnalato alla società Saapa, che gestisce l’Ospedale. Il Comune, non appena ricevuta la notizia, ha immediatamente dato la propria disponibilità a incontrare i rappresentanti dei lavoratori assieme al management della società Saapa. L’incontro si terrà nel tardo pomeriggio di oggi e il Comune ribadirà le sue priorità: non solo sostenere il sistema sanitario, ma soprattutto garantire la sicurezza dei dipendenti e dei pazienti dell’Ospedale con tutti i mezzi utili. Anche per questo il Comune ha proceduto tramite Fondazione Comunità Solidale all’acquisto di tute di protezione e ha messo a disposizione del personale le mascherine che è riuscito a recuperare in questi giorni, che tuttavia non sono sufficienti. Occorre che tutti gli enti coinvolti facciano la loro parte perché tutelare la sicurezza dei sanitari in questa fase rappresenta la priorità assoluta per fronteggiare l’emergenza”.

