SETTIMO. Un cortocircuito ha provocato l’incendio in via Dalla Chiesa 6

Ha perso tutto. Remo Zanatta, 64 anni, rappresentante di commercio presso un’azienda di Buttigliera d’Asti andrà a vivere dalla sorella Stefania a Torino. Il suo alloggio al secondo piano della palazzina di via Dalla Chiesa 6, è stato distrutto dalle fiamme divampate nella notte tra mercoledì e giovedì scorso.

E quella notte nel tentativo di domare le fiamme, probabilmente innescate a causa di un cortocircuito Remo Zanatta ha provato a gettare dei cuscini sul divano in fiamme. Ma in pochi istanti il fumo aveva avvolto tutte le stanze e saturato l’aria. Così è uscito urlando. Chiedendo aiuto. Nel tentativo di spegnere il rogo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e del 118, ha riportato lievi bruciature alla mano sinistra. Ustioni medicate all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. E giovedì mattina, una volta dimesso dall’ospedale, Remo Zanatta osservava quel che era rimasto della casa, in affitto.

E ha ripercorso quei terribili momenti: “Era circa l’una e trenta di questa notte. Mi ero appena messo a letto quando sono stato svegliato dalla luce che proveniva dal salotto. In pochi istanti la casa era avvolta dal fumo. Mi sono alzato e con dei cuscini ho provato a domare le fiamme divampate dal divano in salotto. Ma il fuoco aumentava e così sono uscito fuori chiedendo aiuto”.

La sua abitazione, che ha in affitto da una decina d’anni è stata dichiarata inagibile. Sono rientrati in casa, invece, i residenti dei quattro alloggi intaccati dalle fiamme: due a fianco e altrettanti al piano superiore. Per spegnere le fiamme, quella notte, hanno lavorato dalle 2 all’alba le squadre dei vigili del fuoco di Torino Stura, i volontari di Volpiano e l’autoscala.

