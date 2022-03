Torna “Musica che passione”, domenica 20 marzo, alle 16,30. “Opera In Canto” del Duo “Murari – Prizzon” andrà in scena sul palco del Combo Suoneria di via Partigiani. Ingresso gratuito. L’evento fa parte del cartellone organizzato dall’associazione Preludio Ensemble con la direzione artistica di Ilaria Schettini. Saranno protagonista Marianna Prizzon (soprano) e Maddalena Murari (pianoforte). Il programma prevede brani di Mozart, Donizetti, Rossini, De Curtis, Gastaldon, Listz e Tosti.

