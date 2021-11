Il consigliere della Lega, Manolo Maugeri, rilancia di nuovo l’allarme multe per i parcheggi blu settimesi. “A Settimo, – spiega – se parcheggi l’auto in zona blu e vai nel primo negozio utile per poter cambiare i soldi e pagare il ticket del parcheggio, torni alla macchina e rischi di trovarti la multa. Ci sono persone che hanno preso la multa per aver sforato di 3 minuti. Se hai pagato regolarmente il biglietto e ti trattieni qualche minuto in più in un negozio (magari c’è coda), al rientro trovi la sanzione sul parabrezza. Una [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.