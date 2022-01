Un nuovo polo sportivo per Settimo, per i settimesi, per le società sportive della città, ma anche per tutte quelle di Città Metropolitana. Un progetto atteso da tanto tempo dal quartiere Borgo Nuovo. Partiti i lavori per realizzare un polo sportivo al Borgo Nuovo, nell’area esterna della scuola 8 marzo. “L’idea del progetto è stata quella di riproporlo con una dinamica diversa utile soprattutto per i ragazzi” ha affermato Daniele Volpatto, assessore allo Sport di Settimo. I lavori dovrebbero terminare per settembre 2022 e il polo sportivo dovrebbe essere fruibile già da ottobre. L’investimento [...]





