Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo i dubbi e le perplessità suscitate dalle ultime dichiarazioni della Vizzari è la stessa Presidente a chiarire le cose in merito alle elezioni di Torino. La scorsa settimana, infatti, ci aveva detto che avrebbe votato per un/una settimese senza specificare per quale candidato sindaco.

“Io mi riferivo ai candidati al consiglio comunale, – spiega – detto ciò, io mi sto muovendo per Lo Russo, sto facendo campagna elettorale per lui, voterei lui”. L’esperienza politica/professionale della [...]