Va a finire che tra poco, a Settimo, chiameranno la buon costume per dirigere la campagna elettorale.

In modo da spiegare cosa si può dire e cosa no per non offendere, non sia mai, la maggioranza, una sorta di abbecedario per spiegare alla minoranza (per quei due che non vogliono allearsi con la Piastra) come fare minoranza.

Insomma, da arena di dibattito politico la città si è trasformata in una sorta di mortorio senza fine dove la critica non esiste (il livello di permalosità è talmente alto che pare sia in corso uno studio su questo) e la presa in giro del Partito Democratico non è concessa, è una sorta di lesa maestà. Non si fa, non va bene.

In un dibattito, locale, che è un incrocio tra le liti per la merenda a scuola e il papà o la mamma che ti dicono che “questo non si fa, cattivo!”.

Ecco, l’ultimo episodio è andato in scena martedì pomeriggio: il consigliere e segretario della Lega, Manolo Maugeri, pubblica un post con due gazebo, uno con molta gente, della Lega, e uno con quatto gatti, del Pd. Un post bello? Brutto? Chissenefrega, è una normale presa in gira da campagna elettorale, ci sta, si fa ovunque.

Si, ovunque, ma non a Settimo dove è immediatamente arrivata la reprimenda dell’assessore alla “buon costume”, don Daniele Volpatto che, innanzitutto, comincia così: “Sai bene che anche quando avrei potuto andare oltre non l’ho mai fatto e anzi, in separata sede, ho provato anche a darti dei consigli”. Eccola, la maggioranza che vuole spiegare alla minoranza come fare minoranza, che dà anche consigli, mah. Ma poi i toni si fanno duri: “Ora, ho/abbiamo le spalle abbastanza larghe per reggere insulti e prese in giro da parte tua (che ora però rappresenti un partito oltre ad essere un amministratore) e dei tuoi/vostri fan”. Insulti? Ma dove sono gli insulti?. L’assessore prosegue poi: “Nessuno di noi si è mai permesso di scendere a questo livello sul locale, perché ci si conosce e ci si rispetta: davvero vuoi fare una campagna elettorale così?”, ci si conosce? E quindi?

Poi Volpatto, però, mannaggia a lui, scade anche nel celodurismo leghista: “Distribuivo volantini (e vincevo elezioni sul territorio) che tu andavi alla materna, Manolo. So bene come si fa a far le foto dove sembra essere 1000 e viceversa. Sugli sfigati o meno, verosimilmente il centrodestra vincerà le elezioni e legittimamente governerà. Vedremo come e per quanto. Vedremo con che percentuali, a Settimo. Poi ci saranno le amministrative. E li sì che ci sarà da divertirsi”. E son parole che potrebbero addirittura meritare una nota se dette a scuola queste, il moralista di sinistra che scade nel machismo, ahia!

Ad “alzare” il livello, però, ci pensa la renziana pentita, Caterina Greco (consigliera comunale a Torino per il Pd), che ci lascia una massima degna dell’alta politica, quella vera: “La Lega di Settimo Torinese con Manolo Maugeri scrive di noi che siamo brutti e sfigati. Lui! Come se per fare politica bisogna per forza essere attori di Beautiful”. E qui non è chiaro il riferimento: c’è qualcuno a Settimo che è degno di Beautiful? Oppure Maugeri è bello come un attore di Beautiful e nel Pd non ci sono altrettanti belle o belli? Niente da fare, il post della Greco è troppo “alto”, indecifrabile.

La realtà dei fatti, che restituiscono i social (e riguarda tutta la maggioranza, non solo Volpatto e Greco), è quella di un territorio dove l’opposizione non esiste e quando esiste, le poche e rare volte, viene subito presa a schiaffi con la reprimenda dell’assessore di turno che spiega cosa si può dire e cosa no, come dirlo, come scriverlo, quale foto mettere e quale no. In uno scenario dove la maggioranza vuole governare il paese ma pure l’opposizione e la critica è una sorta di lesa maestà insopportabile.

Noi che, invece, siamo amanti del dibattito, della presa in giro, anche aspra, diciamo una cosa: viva l’opposizione e viva il post di Maugeri che prende per il culo il Pd!

Commenti