Si chiamava carradore. Era l’artigiano che costruiva e riparava i carri a trazione animale. Si dice che il mestiere nacque quando l’uomo inventò la ruota. Per comunità prettamente rurali come quelle piemontesi dei tempi andati si trattava di un’attività molto importante. I «carton», cioè i tipici carri agricoli a due ruote, rappresentavano buona parte della produzione dei carradori locali. Ma si fabbricavano anche carri a quattro ruote, adatti per il trasporto delle merci più diverse, [...]