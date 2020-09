“Viet Vo Dao Hoa Lu’ Moc”: la congiunzione fra sport e benessere. L’ASD è una realtà ormai consolidata nel panorama sportivo piemontese. L’Associazione si propone di promuovere e studiare le Arti Marziali, in particolare il Viet Vo Dao e il Kung Fu Vietnamita in genere, e di diffondere la cultura dello Sport e del Benessere fisico e mentale.

In virtù di questa filosofia di azione l’associazione partecipa attivamente agli impegni sportivi e agonistici in ambito Nazionale ed Europeo ottenendo spesso risultati di grande prestigio e coniuga all’agonismo un’azione volta al sociale, come ad esempio il progetto “Essere Forte per Essere Utile” che negli ultimi anni ha coinvolto più di 1000 studenti degli Istituti Scolastici cittadini trasmettendo, dalla Scuola Primaria alla Scuola secondaria di secondo grado, i valori del rispetto, della tolleranza e dell’inclusione sociale per una vita sana e felice.

La sede dei corsi è “L’Accademia del Nuovo Cielo” sita in Via Col del Lys 13/10 a Settimo Torinese. Uno spazio di 330 mq attrezzato per tutte le esigenze dello studio delle Arti Marziali e non solo.

Perseguendo l’ideale delle formazione dell’Individuo Socialmente Attivo, l’Associazione promuove i corsi:

Giocomotricità: corso di avviamento all’attività motoria di base rivolto ai bimbi dai 3 ai 5 anni.

Viet Vo Dao: studio dell’Arte Marziale Tradizionale Vietnamita. I corsi sono mirati alle diverse fasce di età (bambini/junior/adulti) e attraverso lo sviluppo delle abilità motorie permettono l’acquisizione del gesto tecnico e il consolidamento della tecnica marziale. L’allenamento propone: preparazione fisica funzionale, tecniche di cadute ed in acrobazia, studio della tecnica, combattimento sportivo e non, studio delle armi tradizionali, tecniche di respirazione ed energia interna (Metodo Viet Tai Chi), Difesa Personale.

Kick Boxing IAKSA: studio del combattimento sportivo con regolamento IAKSA, cioè Light Contact, Kick Light, Point Fighting. E’ inclusa la possibilità di partecipare al Campionato Italiano di Kickboxing IAKSA.

Ginnastica Posturale: ginnastica di mantenimento fatta in piccoli gruppi e volta alla correzione degli atteggiamenti posturali scorretti e al mantenimento del tono muscolare.

Tutti i corsi sono supervisionati dal Direttore Tecnico Istruttore Valerio Verde, Dottore in Scienze Motorie e Sportive, Istruttore qualificato CONI (FIWUK Vietnamita – Federazione Italiana Wushu e Kung Fu) e Istruttore qualificato ASI-KICKBOXING.

Informazioni: ASD “Viet Vo Dao Hoa Lu’ Moc”, indirizzo: “Accademia del Nuovo Cielo” – via Col del Lys 13/10 – Settimo Torinese, presidente e referente: Valerio Verde, telefono: 3478709554, e-mail: segreteria@hoalumoc.it , sito internet: www.hoalumoc.it , Facebook: “ ASD Viet Vo Dao Hoa Lu’ Moc – Accademia del Nuovo Cielo”, Instagram: “asd_voetvodao_hoalumoc”

