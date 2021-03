SETTIMO TORINESE. Via Fantina al buio. E’ il fallimento dell’Amministrazione Piastra”

2 marzo 2021. Per la seconda notte consecutiva via Fantina si trova completamente al buio. “Non è una novità purtroppo – commenta il consigliere d’opposizione Antonio Borrini – Ci si trova troppo spesso a discutere di questa problematica anche in Consiglio Comunale e nonostante le rassicuranti parole del vicesindaco Brino, il problema persiste. Altro che “città sicura”, sulla sicurezza l’Amministrazione comunale ha fallito.”

