SETTIMO TORINESE. Via ai lavori per la “sorgente di vapore” sotterranea

La porzione di asfalto da cui escono vapori del teleriscaldamento è stata asportata dagli escavatori per cercare di risolvere il problema della fuoriuscita dei vapori di acqua calda in via Cascina Nuova, angolo corso Piemonte. E’ la terza volta che le aziende gestori del teleriscaldamento, prima Pianeta, poi Riesco ed infine Engie, mettono mano a quella tubatura. La prima segnalazione risale al 2015, grazie all’interessamento di Giorgio Zigiotto e di Massimo Zampirolo. I due settimesi avevano anche misurato la temperatura dei tombini: alcuni raggiungevano quota 98 °C in pieno inverno. Una dispersione di calore inutile, oltre a creare disagio agli automobilisti e ai residenti della zona. Da alcuni giorni, i lavori sono ricominciati per tentare di mettere fine a questa anomalia.