SETTIMO TORINESE. Sabato 12 marzo, il Team dei Rotary Club del Distretto 2031 che comprende buona parte del Piemonte e la Valle d’Aosta è partito da Settimo carico di decine di scatoloni contententi beni di prima necessità: medicine per bambini e adulti, latte in polvere, omogeneizzati, pannolini, cibi a lunga scadenza, assorbenti. Ma anche giochi per bambini, bottiglie d’acqua e mangime per animali. E’ il risultato della generosità dei settimesi, un impegno confluito nel cortile di via Italia, messo a disposizione da Francesco Cena, anche lui in prima linea, a 90 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.