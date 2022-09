“Un aumento di lavoro non mi permette di assolvere l’impegno politico con dedizione come sono solitamente fare”. Con questa motivazione, Barbara Ventrella, si dimette da consigliere comunale di + Europa. La decisione è giunta la scorsa settimana e notificata presso il Comune di Settimo Torinese. Al suo posto il giovane settimese di 28 anni, neo laureato, Antonio Musto: “Sono molto contento di entrare a far parte di questo mandato” ha commentato.

L’ex assessora alla Cultura di Settimo Torinese a marzo 2022 era rientrata in Consiglio comunale dopo la tragica morte di Bruno Olivieri, storico personaggio [...]