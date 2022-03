Entrerà in Consiglio comunale con “+ Europa”. Lo ha confermato Barbara Ventrella, l’ex assessore alla Cultura di Settimo Torinese che entrerà nuovamente nella maggioranza del Consiglio comunale successivamente alla tragica scomparsa di Bruno Olivieri. “Ma chiederò una modifica al nome che non sia “Azione e + Europa, ma solo + Europa” sottolinea Ventrella. “Chiederò il ripristino del nome e simbolo originali in campagna elettorale – ha continuato Ventrella – mi confronterò in questo impegno per Settimo con il gruppo “più Europa” di Città metropolitana e con la sua presidente Beatrice Pizzini. Attualmente a Settimo [...]





