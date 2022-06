A partire da venerdì 1 luglio verrà attivato il sistema di controllo degli accessi con videocamera dell’isola pedonale di via Roma. Potranno passare soltanto gli automobilisti autorizzati, e chi transiterà senza averne titolo multato dal sistema elettronico (come può già avvenire a chi viene colto in flagrante dalla polizia municipale).

Potranno passare residenti ed esercenti che dispongono di un posto auto in area privata. Inoltre l’accesso è sempre consentito ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ad altre categorie. Dal lunedì al sabato fra le 7.30 e le 10.30 sarà [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.