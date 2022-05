Arriva a Settimo Torinese il MU-CH, Museo della Chimica, nell’ex Siva (fabbrica in cui lavorò Primo Levi) il primo museo interattivo dedicato alla chimica che si presta alla didattica per bambini e adolescenti. Al fondo di via Leini, l’apertura al pubblico è prevista venerdì 1 luglio.

Il Museo della Chimica è pensato infatti in primo luogo per i bambini e bambine dai 4 ai 13 anni ed è un museo dinamico, in cui i visitatori potranno concretamente fare esperimenti chimici e mettersi in gioco in prima persona.

Gli obiettivi del MU-CH sono stupire, insegnare, divertire ed entusiasmare, in un museo che fa propria la missione di divulgare la scienza con metodi e approcci innovativi. Anche l’estetica, infatti, gioca un ruolo cruciale: le installazioni sono di colori vivaci e freschi, con l’obiettivo di stimolare il visitatore e coinvolgerlo il più possibile.

Il MU-CH più che un museo in senso tradizionale, si configura come un’esperienza. «Il MU-CH è insieme un punto di arrivo e di partenza – racconta Elena Piastra, sindaca del comune di Settimo – il frutto di un lavoro di anni di un’intera città, che con Biblioteca Archimede e il Festival della Scienza ha rinnovato la propria identità proprio a partire dalla divulgazione scientifica. Ma ci proietta anche nel futuro, ponendo le basi per un’ulteriore apertura all’esterno. MU-CH è un progetto orgogliosamente “made in Settimo”, ma parla a un territorio vasto, a tutto il Piemonte e anche oltre. E lo fa valorizzando il territorio, dando al Borgo Nuovo nuova centralità e dinamismo e promuovendo una riqualificazione urbana e sociale, lungo un fil rouge che unisce la chimica, la figura di Primo Levi e la cultura in generale». Il museo nasce nell’ex fabbrica di vernici Siva, il cui laboratorio era diretto da Primo Levi, dopo un importante intervento di recupero e riqualificazione degli spazi.

Commenti