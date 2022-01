Pino Velardo è stato nominato Segretario Cittadino dei Moderati a Settimo Torinese.

Velardo, avvocato, ha già ricoperto in passato il ruolo di Vice Presidente del Consiglio Comunale settimese. L’Onorevole Giacomo Portas, Leader dei Moderati, e Silvio Magliano, Segretario Provinciale, rendono nota la notizia della nomina: «I Moderati danno ulteriore impulso, con la nomina di un Segretario Cittadino a Settimo, alla propria consolidata e storica politica di radicamento sui territori. Ringraziamo e auguriamo buon lavoro all’Avvocato Pino Velardo, che saprà fare la differenza, con la propria attività, in un’area che la nostra forza politica da sempre [...]



