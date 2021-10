Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sono 31797 i settimesi vaccinati, parliamo del 75% dei cittadini vaccinabili. Questo secondo i dati (aggiornati al 19 settembre) diffusi, in consiglio comunale, da Umberto Salvi, consigliere comunale e Presidente dell’osservatorio socio sanitario della città. Si tratta del 67% della popolazione generale residente e Settimo.

Tra i vaccinabili, stando ai numeri, mancherebbero ancora circa 11 mila persone che hanno scelto di non vaccinarsi oppure non possono farlo per motivi di salute (numeri che, però, negli [...]