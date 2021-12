“Ci sentiamo beffati. I vaccini dai barbieri e non nelle parafarmacie. Tutto questo è assurdo”. Non si capacita la dottoressa Franca Scarabello, farmacista e titolare della parafarmacia di via Mazzini a Settimo Torinese. La battaglia della farmacista settimese continua da mesi: “Sembra che si vada avanti come i gamberi. Stiamo combattendo da due anni circa affinchè le parafarmacie possano essere trattate allo stesso modo delle farmacie perché potrebbero essere utili ai cittadini in questo momento di pandemia. Perché nelle nostre parafarmacie non possono essere somministrati i vaccini, effettuati i tamponi e stampati i green [...]





