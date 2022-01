SETTIMO TORINESE. A partire da ieri, lunedì 10 gennaio, il centro vaccinale al Bosio di via Galileo Ferraris è accessibile anche ai non prenotati, secondo le regole indicate a seguire. In questa fase, il centro vaccinale settimese è aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 13 e dalle 13,30 alle 16.

L’accesso libero è consentito soltanto nei seguenti casi: somministrazione della prima dose ai non vaccinati, somministrazione della dose di richiamo (la cosiddetta “terza dose” o booster) a personale sanitario, lavoratori di Residenze Sanitarie Assistenziali o case di cura, personale [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.