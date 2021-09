Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Fatta salva la libertà di avere paura, che in quanto sentimento, in uno Stato democratico rimane legittimo, invito i lettori a rimembrare la poesia di un anno fa: finita l’estate, tempo un mese tutti a casa zitti e muti. E tutti a pregare che la scienza producesse in fretta il vaccino anti-covid.

Quindi pensavo di non trovare un No-vax in giro per Settimo neanche a cercarlo col lanternino. E invece ci sono, urca se ci sono! A questi simpatici amici dico che sull’Aids si sta studiando da quarant’anni, ma del vaccino neanche l’ombra. Idem per alcune forme di epatite. Mica stava scritto nelle tavole della legge che si scoprisse un antidoto al Covid! Mica c’è la formula nel Vangelo, o nel Corano!

Nel momento in cui contro il Covid la scienza umana ce l’ha fatta, lì sono arrivati i No-vax de noantri, movimento di super-esperti della medicina, luminari della biologia, cerusici della mutua che propongono in ordine sparso soluzioni empiriche, inefficaci e improvvisate contro un male che il vaccino può eliminare davvero e non per finta. Però, dicono loro, hanno studiato.

Dove? Su Internet. Hanno letto il web, instagram, facebook, eccetera, note forme di approfondita informazione scientifica. Pronosticano “altissime probabilità di collegamento” del vaccino con trombi che, probabilmente, derivano dall’eccesso di fritto misto e sigarette, roba che c’entra niente coi protocolli della Medicina ma che i dotti di cui sopra scandiscono come norma comprovata dalla tecnologia clinica. Non dare retta a chi studia su libri veri da tutta la vita! Non dare ascolto a chi sta nei laboratori e nelle corsie d’ospedale! No! Meglio farsi persuadere e persuadere altri cittadini sottraendo un bel po’ di gente al protocollo vaccinale e abbassando di conseguenza il livello medio di soglia sanitaria.

Inoltre, convincono una parte della politica nazionale, guarda caso quella più becera e caciarona, a cavalcare la faccenda, col rischio di portare il paese alla confusione igienico-sanitaria. Per fortuna sono pochi, anche se rumore ne fanno tanto. Gli altri sanno che il vaccino ci è necessario come l’acqua nel deserto, perché da sempre la salute sta bene nelle mani della scienza, non dei buffoni.

Commenti