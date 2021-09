Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La bicicletta salva l’ambiente.

Lunedì mattina 6 settembre, in piazza della Libertà a Settimo, si è tenuto un incontro tra diverse associazioni per analizzare ed evidenziare le eccellenze e le criticità delle piste ciclabili e ciclopedonali del nostro territorio. Erano presenti Gianni Ronchetti della Legambiente Settimo, Gianni Fina della Ri-Ciclistica Settimese, Mario Iannone dell’Associazione Nazionale Alpini, Roberto Romanato di Salvaiciclisti e Mauro Gualeni.

“Riconosciamo che l’attuale amministrazione comunale di Settimo con il progetto di piantumazione di 4.000 nuovi alberi in città, e con la realizzazione del Parco di via Amendola, ha preso delle decisioni importanti atte a contribuire all’assorbimento di anidride carbonica – ha detto Gianni Ronchetti- però vorrei aggiungere che, come ha sottolineato Ivan Baladassarra, laureato in Scienze Forestali e nostro socio, in un viale alberato ben progettato e gestito si possono registrare 3-7 gradi in meno rispetto ad una strada identica ma senza alberi. È quindi importante evidenziare come questi benefici si possano massimizzare progettando infrastrutture verdi e pianificando la loro manutenzione. Si deve cercare di mettere in contatto gli ambienti urbani con quelli naturali, ponendo attenzione alle specie vegetali da utilizzare preferendo impianti polispecifici di alberi e arbusti adatti agli ambienti oggetto d’intervento”.

“L’incontro di oggi – ha aggiunto Mario Iannone – è stato un monito per riflettere sulla situazione attuale delle piste ciclabili in città, perché alcune sono abbandonate a se stesse, mentre altre non sono in collegamento con altre ciclabili. Noi vogliamo essere propositivi e in piena collaborazione con l’amministrazione comunale portando a conoscenza le varie deficienze che possono esserci”.

L’incontro di lunedì ha avuto anche l’intenzione di porre in risalto come poter affiancare al lavoro di forestazione, necessario e essenziale per il territorio settimese, un progetto di contenimento di emissione di climalteranri, per creare una rete ciclabile, ciclopedonale e urbana che possa ridurre l’utilizzo di mezzi inquinanti come le automobili, e per cercare di avere uno stile di vita più salutare, meno sedentario e più green. “È importante che venga sempre più incentivato l’utilizzo delle due ruote, – ha detto Gianni Fina,– e non solo come passatempo, ma anche per motivi lavorativi e nella vita di tutti i giorni. Noi ci siamo spostati in centro con la BiciBottega, vicino a piazza della Libertà, proprio per essere più visibili e per proporre un modo diverso di viabilità”.

“Salvaiciclisti promuove l’uso della bicicletta quotidiano per andare al lavoro o a scuola – ha concluso Roberto Romanato – a partire dai bambini, cercando di creare un’infrastruttura che possa proteggerli, ed è proprio per questo che abbiamo promosso un progetto per il bilancio partecipativo di Settimo Torinese al fine di trovare i giusti spazi per posteggiare le biciclette dei bambini all’interno delle scuole”.

