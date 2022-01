SETTIMO TORINESE. Saranno gli esiti dell’autopsia a confermare la morte, o no, per overdose da sostante stupefacenti di Tiziano Caudana, 49 anni, trovato morto nel suo alloggio in via Montegrappa 14 nella tarda mattinata di martedì 28 dicembre.

A disporre l’esame è stato il sostituto procuratore di Ivrea, Mattia Francesco Cravero, che ha anche ordinato gli accertamenti tossicologici necessari per accertare quale si stata la sostanza stupefacente ad aver ucciso il 49 enne settimese. Perché accanto al suo corpo è stata trovata una siringa con tracce di sostanza stupefacente.Al momento, però, non [...]



