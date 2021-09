Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Alla notizia dell’avvenuto deposito del nome (o marchio) di “Miss e Mister Settimo”, il titolare della Union Model, Dante Zanetti, ha presentato subito un’opposizione alla Camera di Commercio.

“Siamo in questo campo da oltre quarant’anni – dice Dante Zanetti – abbiamo presentato all’Ufficio Marchi e Brevetti tutta la rassegna stampa e la documentazione per opporci e per dimostrare che Miss e Mister Settimo è una manifestazione curata da noi. Anche il patron Francesco Nocerino aveva dichiarato di lasciare la storia del Gran Galà nelle mie mani”. La Union Model ha scoperto diversi artisti del mondo televisivo e cinematografico: fra tutti si distinguono Gabriel Garko e Alba Parietti. E ora difende la proprietà della manifestazione settimese.

Staremo a vedere.

E’ tutto confermato invece il programma previsto per domenica 12 settembre: La Voce di Calabria, presieduta da Antonio Folino, in collaborazione con l’agenzia Union Model di Dante Zanetti, consegnerà le fasce di Miss e Mister Settim 2021. Quest’anno sarà anche assegnata anche quella di Lady Italia, oltre alle fasce dei concorsi nazionali. Il programma della manifestazione avrà inizio alle 19, con

