Un’attrice a teatro e la diva della scala B di via Vercelli a Settimo.

È cosi che si è definita Laura Curino alla conviviale n°1222 del Club Rotary di Settimo, presieduta da Elvio Bertone, che si è tenuta martedì 3 maggio presso il ristorante Da Sergio in via Brescia 6.

Laura Curino è un’autrice e attrice settimese, tra le maggiori interpreti del Teatro di Narrazione, che alterna nel suo repertorio pezzi di nuova drammaturgia e testi classici. Dal 2015 è direttrice artistica del Teatro Giacosa di Ivrea, è tra i fondatori di Teatro Settimo, [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.