Una vita tra lieviti e farine, ma che arriva in cima vincendo la medaglia d’oro per la NIP, a Cervia il 2 maggio 2022, per la professionalità e la resilienza sul lavoro.

Louis Cannizzo, 50 anni, settimese dal 1994, due figli Simone e Dafne, istruttore pizzaiolo, pratica KungFu, ha aperto da anni una pizzeria da asporto in via Regio Parco 72. Collabora con la NIP, Nazionale Italiana Pizzaioli, e con cui è cresciuto professionalmente e umanamente. Grazie anche a sua moglie, Sonia Romano, che lo ha sempre sostenuto e supportato da 26 anni.

“È stato [...]